Кабель Type-C to Type-C Breaking Classic 1 м, белый
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Код товара: 168278
Производитель: Breaking
Гарантия: 12 мес.
550₽
6
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- Type-C to Type-C
- Длина, м
- 1
- Цвет
- белый
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