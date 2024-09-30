Кабель USB - Lightning Breaking 1 м, белый
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Код товара: 168258
Производитель: Breaking
Гарантия: 12 мес.
-23%
990₽
1 290₽
11
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Длина, м
- 1
- Цвет
- белый
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