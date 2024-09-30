Кабель USB -Lightning uBear 1 м, черный
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950₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- Lightning
- Длина, м
- 1
- Цвет
- черный
Отзывы 1
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Э
Э
Эмирова Эльвина
6 августа 2023
Достоинства
Всё отлично работает
Э
Эмирова Эльвина
6 августа 2023
Достоинства
Всё отлично работает
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