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Дата-кабель USB-8-pin для Apple, MFI, 1.2м, белый, Deppa

Дата-кабель USB-8-pin для Apple, MFI, 1.2м, белый, Deppa

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Дата-кабель USB-8-pin для Apple, MFI, 1.2м, белый, Deppa
Дата-кабель USB-8-pin для Apple, MFI, 1.2м, белый, Deppa
Дата-кабель USB-8-pin для Apple, MFI, 1.2м, белый, Deppa
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 15571
Производитель: Deppa
В наличии
В наличии
1 400₽
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Характеристики
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Длина, м
1.2
Цвет
белый
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В наличии
В наличии
1 400₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа