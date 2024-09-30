Кабель USB - Lightning Remax Lesu RC-050i 1 м, голубой
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 144164
Производитель: Remax
Гарантия: 15 дн.
200₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель USB - Lightning Remax RC-050i Lesu 1 м, черный
200₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель USB - Lightning Remax RC-050m Lesu 1 м, розовый
200₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель USB - micro USB Remax Chaino series cable 1,2 м, черный
200₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель USB - micro USB Vespa 0,2 м, серый
200₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель USB Ainy Sony Xperia Z1/Z1 mini/Z2/Z3/Z3 mini [FA-SB042F] 1 м, голубой
200₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель USB - Type-C Remax RC-134a 1 м, черный
200₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип разъема для зарядки
- USB, Lightning
- Длина, м
- 1
- Цвет
- голубой
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.