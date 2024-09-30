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Кабель USB - Type-C Vespa 3 м, черный

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Кабель USB - Type-C Vespa 3 м, черный
Кабель USB - Type-C Vespa 3 м, черный
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Код товара: 128396
Производитель: Vespa
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

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Характеристики
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USB, USB Type-C
Длина, м
3
Цвет
черный
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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