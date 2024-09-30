Кабель USB - Type-C Deppa 1,2 м, черный
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Код товара: 122641
Производитель: Deppa
Гарантия: 15 дн.
900₽
10
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Длина, м
- 1.2
- Цвет
- черный
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