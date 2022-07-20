USB дата-кабель Vespa micro USB, 3А 1м, в нейлоновой оплетке (Blue)
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Код товара: 111624
Производитель: Vespa
мало
мало
600₽
7
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Длина, м
- 1
- Цвет
- синий
Отзывы 1
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7
7
79915088439
20 июля 2022
Достоинства
ТЕСТ
Недостатки
ТЕСТ
Комментарии
ТЕСТ
7
79915088439
20 июля 2022
Достоинства
ТЕСТ
Недостатки
ТЕСТ
Комментарии
ТЕСТ
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