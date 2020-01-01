USB дата-кабель Deppa Steel, алюминий, Lightning MFI 1,2м (Steel)
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Код товара: 111595
Производитель: Deppa
мало
мало
1 900₽
22
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- lightning
- Длина, м
- 1.2
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