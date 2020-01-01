USB дата-кабель Deppa Leater USB - micro-USB алюминий/экокожа 1.2м (Черный)
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Код товара: 111588
Производитель: Deppa
мало
мало
650₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Длина, м
- 1.2
- Цвет
- черный
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