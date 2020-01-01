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Кабели
USB дата-кабель Deppa Jeans USB - Type-C медь/джинса 1.2м (Синий)

USB дата-кабель Deppa Jeans USB - Type-C медь/джинса 1.2м (Синий)

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USB дата-кабель Deppa Jeans USB - Type-C медь/джинса 1.2м (Синий)
USB дата-кабель Deppa Jeans USB - Type-C медь/джинса 1.2м (Синий)
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Код товара: 111586
Производитель: Deppa
В наличии
В наличии
900₽
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Характеристики
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Длина, м
1.2
Цвет
синий
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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