USB дата-кабель Deppa Jeans USB - micro-USB медь/джинса 1.2м (Синий)
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Код товара: 111582
Производитель: Deppa
мало
мало
750₽
9
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Длина, м
- 1.2
- Цвет
- синий
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