USB дата-кабель Deppa Ceramic Type-C 1м, 2A (Красный)
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Код товара: 111581
Производитель: Deppa
мало
мало
500₽
6
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Длина, м
- 1
- Цвет
- красный
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