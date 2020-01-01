Кабель Borofone BU18 Crown Silicone Charging data Cable for Micro red
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Код товара: 111338
Производитель: Borofone
20 января
20 января
350₽
4
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Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- microUSB
- Длина, м
- 1.2
- Цвет
- красный
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