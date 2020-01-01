OTG адаптер USB - Samsung Galaxy Tab/Note 10.1, 0.1м, Deppa
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Код товара: 10861
Производитель: Deppa
Гарантия: 15 дн.
31 декабря
31 декабря
100₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип разъема для зарядки
- Samsung 30-pin
- Длина, м
- 0.1
- Цвет
- черный
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