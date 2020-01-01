Док-станция Apple для Apple серебристый (ML8J2ZM/A)
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Код товара: 19967
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
4 090₽
91
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Характеристики
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- Назначение
- для смартфонов
- Разъемы и интерфейсы
- lightning
- Количество мест для устройств
- 1
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