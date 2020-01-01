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Беспроводные зарядные устройства
Беспроводное ЗУ Baseus Simple 2in1 черный

Беспроводное ЗУ Baseus Simple 2in1 черный

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Беспроводное ЗУ Baseus Simple 2in1 черный
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Код товара: 98995
Производитель: Baseus
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2 450₽
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Характеристики
Цвет
черный
Максимальная сила тока, A
2
Напряжение на выходе
9 В
Дополнительная информация
Baseus Simple 2in1 WXJK-01 представляет собой обновленную версию беспроводного зарядного устройства для двух портативных девайсов, например смартфона и TrueWireless наушников AirPods.
Быстрая зарядка
есть
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мало
мало
2 450₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа