Беспроводное ЗУ Baseus Simple 2in1 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 98995
Производитель: Baseus
мало
мало
2 450₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Дополнительная информация
- Baseus Simple 2in1 WXJK-01 представляет собой обновленную версию беспроводного зарядного устройства для двух портативных девайсов, например смартфона и TrueWireless наушников AirPods.
- Быстрая зарядка
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Беспроводное ЗУ Baseus Simple черный
2 300₽
-26%
Беспроводное зарядное устройство для телефона и часов Lyambda LNT7A-WT Белый
2 600₽
3 490₽
-27%
Беспроводное зарядное устройство для телефона и часов Lyambda LW4-WT Белый с аккумулятором на 5000мАч
2 200₽
2 990₽
Беспроводное ЗУ Xiaomi Wireless Charger 20W белый
1 990₽
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300 черный
2 300₽
Беспроводное ЗУ Samsung EP-P1300 белый
2 100₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.