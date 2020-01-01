Беспроводное ЗУ Baseus Card Ultra-thin черный
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Код товара: 98993
Производитель: Baseus
31 декабря
31 декабря
1 300₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 15 В
- Дополнительная информация
- Беспроводная зарядка от бренда Baseus понравится пользователям современных смартфонов высокой мощностью - 15W и оригинальным, ультратонким, продуманным дизайном.
- Быстрая зарядка
- есть
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