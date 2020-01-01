Беспроводное зарядное устройство Baseus Microfiber Wireless Charging Receiver(For Type-c) Black
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 96233
Производитель: Baseus
17 января
17 января
800₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип разъема для зарядки
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Напряжение на выходе
- 5
- Дополнительная информация
- Переходник Baseus Microfiber Wireless Charging Receiver — это простой и быстрый способ зарядки вашего смартфона. Так как большинство смартфонов с разъемом USB-C не поддерживают беспроводной стандарт зарядки, разработчики Baseus нашли отличный выход из этой ситуации — тончайший адаптер, который подкл
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Qcyber Mobile QW-1 Qi черный
850₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 красный
900₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Baseus Microfiber черный
800₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 черный
900₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Ainy EF-008B белый
700₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.