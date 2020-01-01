Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 черный
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Код товара: 94928
Производитель: Remax
6 января
6 января
900₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
9 дней
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Дополнительная информация
- Для использования данного изделия необходимо иметь сетевое/автомобильное зарядное устройство с выходом USB 5В 1,5А, которое не входит в комплект поставки. Так же отлично подойдет сетевое зарядное устройстов от вашего смартфона (micro USB).
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Особенности
- магнитная площадка
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