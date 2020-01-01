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Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 черный

Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 черный

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Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 черный
Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 черный
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Код товара: 94928
Производитель: Remax
6 января
6 января
900₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    9 дней

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Цвет
черный
Максимальная сила тока, A
2
Длина кабеля, м
1.2
Напряжение на выходе
5 В
Дополнительная информация
Для использования данного изделия необходимо иметь сетевое/автомобильное зарядное устройство с выходом USB 5В 1,5А, которое не входит в комплект поставки. Так же отлично подойдет сетевое зарядное устройстов от вашего смартфона (micro USB).
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Особенности
магнитная площадка
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В сравнение
В избранное
6 января
6 января
900₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    9 дней

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа