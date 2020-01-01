Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный
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Код товара: 94923
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
31 декабря
31 декабря
4 350₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Дополнительная информация
- Беспроводная зарядная док-станция стандарта Qi для беспроводной зарядки смартфонов, функция быстрой беспроводной зарядки версии 2.0 (мощность зарядки
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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