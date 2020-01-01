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Беспроводные зарядные устройства
Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный

Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный

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Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный
Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный
Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный
Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный
Беспроводное ЗУ Samsung EP-N5200TBRGRU черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 94923
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
31 декабря
31 декабря
4 350₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Цвет
черный
Максимальная сила тока, A
2
Дополнительная информация
Беспроводная зарядная док-станция стандарта Qi для беспроводной зарядки смартфонов, функция быстрой беспроводной зарядки версии 2.0 (мощность зарядки
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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31 декабря
31 декабря
4 350₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа