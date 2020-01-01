Беспроводное ЗУ Baseus Microfiber черный
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Код товара: 92807
Производитель: Baseus
В наличии
В наличии
800₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- есть
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