Беспроводное ЗУ Baseus Donut белый
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Код товара: 89551
Производитель: Baseus
6 января
6 января
1 190₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
9 дней
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Характеристики
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- Цвет
- белый
- Максимальная сила тока, A
- 1.7
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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