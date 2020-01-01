Беспроводное ЗУ Nillkin MC034 черный
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Код товара: 85252
Производитель: Nillkin
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
1 650₽
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Длина кабеля, м
- 1.15
- Дополнительная информация
- На одном конце провода находится коннектор USB, а на другой стороне три штекера: microUSB, Type-C, Lightning. С их помощью можно заряжать три гаджета одновременно.
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