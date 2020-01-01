Беспроводное ЗУ Nillkin MC034 черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Телефоны и гаджеты
Аксессуары для гаджетов
Зарядные устройства и кабели
Беспроводные зарядные устройства
Беспроводное ЗУ Nillkin MC034 черный

Беспроводное ЗУ Nillkin MC034 черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Беспроводное ЗУ Nillkin MC034 черный
В сравнение
В избранное
Код товара: 85252
Производитель: Nillkin
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
1 650₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Цвет
черный
Максимальная сила тока, A
2
Длина кабеля, м
1.15
Дополнительная информация
На одном конце провода находится коннектор USB, а на другой стороне три штекера: microUSB, Type-C, Lightning. С их помощью можно заряжать три гаджета одновременно.
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Baseus Foldable черный
1 700₽
Беспроводное ЗУ Baseus Foldable черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
1 550₽
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT3-BK черный
1 950₽
2 490₽
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT3-BK черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Deppa MagSafe, Qi 15W серебристый
1 400₽
Беспроводное ЗУ Deppa MagSafe, Qi 15W серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT1-BK черный
1 950₽
2 490₽
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT1-BK черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное СЗУ Ferrari Wireless Glossy Red
1 750₽
Беспроводное СЗУ Ferrari Wireless Glossy Red
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand (WPC02ZM)
1 750₽
Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand (WPC02ZM)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
1 500₽
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Lyambda LW1 белый
1 800₽
1 990₽
Беспроводное ЗУ Lyambda LW1 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Baseus черный
1 900₽
Беспроводное ЗУ Baseus черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Baseus WXPG-02 белый
1 550₽
Беспроводное ЗУ Baseus WXPG-02 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Breaking серебристый
1 600₽
Беспроводное ЗУ Breaking серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl black
1 680₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl black
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Baseus Digital LED Display Gen 2 CCED000001 15W черное
1 500₽
Беспроводное ЗУ Baseus Digital LED Display Gen 2 CCED000001 15W черное
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Baseus WXJK-F01 черное (на Type-C)
1 900₽
Беспроводное ЗУ Baseus WXJK-F01 черное (на Type-C)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Baseus WXQJ-01 черное (на Type-C)
1 650₽
Беспроводное ЗУ Baseus WXQJ-01 черное (на Type-C)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Breaking WP02, Qi Fast Charger, 15W (Графит)
1 500₽
1 800₽
Беспроводное ЗУ Breaking WP02, Qi Fast Charger, 15W (Графит)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Беспроводное ЗУ Ferrari Wireless Glossy черный
1 750₽
Беспроводное ЗУ Ferrari Wireless Glossy черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Подставка для зарядки 3-в-1 (iPhone, AirPods 1/2/Pro, Apple Watch 1/2/3/4/5),силикон,кремовый, Deppa
1 400₽
Подставка для зарядки 3-в-1 (iPhone, AirPods 1/2/Pro, Apple Watch 1/2/3/4/5),силикон,кремовый, Deppa
Беспроводное ЗУ Baseus Foldable черный
Беспроводное ЗУ Baseus Foldable черный
1 700₽
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
Беспроводное ЗУ Deppa Qi Fast Charger черный
1 550₽
-22%
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT3-BK черный
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT3-BK черный
1 950₽
2 490₽
Беспроводное ЗУ Deppa MagSafe, Qi 15W серебристый
Беспроводное ЗУ Deppa MagSafe, Qi 15W серебристый
1 400₽
-22%
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT1-BK черный
Беспроводное ЗУ Lyambda LNT1-BK черный
1 950₽
2 490₽
Беспроводное СЗУ Ferrari Wireless Glossy Red
Беспроводное СЗУ Ferrari Wireless Glossy Red
1 750₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
1 650₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа