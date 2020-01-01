Беспроводное ЗУ Ainy EF-022D розовый
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Код товара: 74433
Производитель: Ainy
мало
мало
300₽
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Характеристики
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- Цвет
- розовый
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Особенности
- магнитная площадка
- Ширина, см
- 9
- Глубина, см
- 9
- Высота, см
- 0.8
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