Беспроводное ЗУ Samsung EP-NG930BSRGRU серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 74424
Производитель: Samsung
Гарантия: 14 дн.
мало
мало
2 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Цвет
- серебристый
- Ширина, см
- 11.3
- Глубина, см
- 8.4
- Высота, см
- 8.72
- Комплектация
- Беспроводное зарядное устройство
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
84
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Samsung EE-D3100TBRGRU черный
2 990₽
Беспроводное ЗУ Baseus Simple 2in1 черный
2 450₽
-18%
Беспроводное зарядное устройство для двух телефонов Lyambda LNT8-BK Черный
3 300₽
3 990₽
Беспроводное зар., устр. Samsung EP-N3300 2A PD для Samsung кабель USB Type C черный (EP-N3300TBRGRU)
3 000₽
CP61 Беспроводное зарядное устройство Huawei, grey
2 990₽
-26%
Беспроводное зарядное устройство для телефона и часов Lyambda LNT7A-WT Белый
2 600₽
3 490₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.