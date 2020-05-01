Беспроводное ЗУ Anker A2566 серебристый
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Anker PowerWave Select Magnetic Fabric G PKG 7.5W
Инновационное беспроводное зарядное устройство со встроенными магнитами для быстрой и эффективной зарядки. Зарядная площадка в форме круга практически невесома.
Ее толщина составляет 7,2 мм.
Основа корпуса выполнена из алюминия высокого качества. Плотная ткань выглядит благородно, отличается повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Магнитное поле надежно фиксирует смартфон на зарядном устройстве без соскальзывания.
Беспроводное крепление позволяет располагать гаджет и горизонтально, и вертикально. Встроенный кабель USB-C, соединяющий PowerWave Select Magnetic и источник питания, имеет длину 1,5 метра. Расположитесь удобно на диване или кровати, продолжайте наслаждаться интересными видео на своем смартфоне прямо в процессе зарядки.
Компактное устройство удобно брать с собой в поездки и путешествия.
Технологии PowerIQ и MultiProtect отвечают за эффективную и безопасную зарядку.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- серебристый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Особенности
- магнитная площадка, MagSafe
- Комплектация
- документация
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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