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Беспроводное ЗУ Anker A2566 серебристый

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Беспроводное ЗУ Anker A2566 серебристый
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Код товара: 190245
Производитель: Anker
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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1 990₽
23
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1 900₽
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Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое
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Беспроводное зарядное устройство QI Fast Charge 15W, черный, Deppa
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О товаре

Anker PowerWave Select Magnetic Fabric G PKG 7.5W

Инновационное беспроводное зарядное устройство со встроенными магнитами для быстрой и эффективной зарядки. Зарядная площадка в форме круга практически невесома.

Ее толщина составляет 7,2 мм.

Основа корпуса выполнена из алюминия высокого качества. Плотная ткань выглядит благородно, отличается повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

Магнитное поле надежно фиксирует смартфон на зарядном устройстве без соскальзывания.

Беспроводное крепление позволяет располагать гаджет и горизонтально, и вертикально. Встроенный кабель USB-C, соединяющий PowerWave Select Magnetic и источник питания, имеет длину 1,5 метра. Расположитесь удобно на диване или кровати, продолжайте наслаждаться интересными видео на своем смартфоне прямо в процессе зарядки.

Компактное устройство удобно брать с собой в поездки и путешествия.

Технологии PowerIQ и MultiProtect отвечают за эффективную и безопасную зарядку.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
серебристый
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Особенности
магнитная площадка, MagSafe
Комплектация
документация
Длина кабеля, м
1.5
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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бесплатно,

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