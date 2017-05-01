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Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl black

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Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl black
Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl black
Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl black
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 186710
Производитель: Lagerfeld
нет отзывов
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990₽

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О товаре

Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl

Набор аксессуаров от CG Mobile Karl Lagerfeld, состоящий из внешнего аккумулятора емкостью 2000 мАч и силиконового чехла с карабином для беспроводных наушников AirPods 1/2. Аксессуары произведены по лицензии бренда Karl Lagerfeld.

Характеристики внешнего аккумулятора:

  • Вход: 5 В постоянного тока/1000 мА
  • Выход: 5 В постоянного тока/1000 мА (макс.)
  • Емкость: 2000 мАч
  • КПД: 80%
  • Тип аккумулятора: литий-полимерный
  • Время зарядки: 2,5 / 3 часа
  • Размер: 82 х 82 х 8 мм
  • Вес: 64 г

Особенности и основные характеристики чехла:

  • Толщина стенок самого чехла очень мала - таким образом, он незначительно увеличивает габаритные размеры футляра.
  • Противоскользящая текстура предотвращает скольжение аксессуара на гладкой поверхности и не допускает выскальзывание из рук.
  • Высокие показатели прочности, спасающие зарядный кейс с наушниками от внешних воздействий и падений.
  • Легко снимается и очищается от загрязнений, полученных в процессе повседневной эксплуатации.
  • Металлическое кольцо-карабин позволяет носить чехол на сумке или рюкзаке ка брелок;
  • Не препятствует беспроводной зарядке Qi.
  • Эффектный дизайн в стиле бренда Karl Lagerfeld.
Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB - micro
Цвет
черный, рисунок
Конструкция беспроводного устройства
для 1 устройства
Максимальная сила тока, A
1
Особенности
магнитная площадка
Комплектация
набор аксессуаров от CG Mobile Karl Lagerfeld, состоящий из внешнего аккумулятора емкостью 2000 мАч и силиконового чехла с карабином для беспроводных наушников AirPods 1/2
Длина кабеля, м
0.24
Быстрая зарядка
есть
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990₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

100₽,

завтра

Нашли дешевле?