Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl black
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 186710
Производитель: Lagerfeld
990₽
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
100₽,
завтра
Нашли дешевле?
Похожие товары
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Baseus Microfiber Wireless Charging Receive черный
800₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Беспроводное ЗУ Remax RP-W11 черный
900₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Подставка для зарядного устройства MagSafe Stand, силикон/алюминий, серебро, Deppa
990₽
О товаре
Набор Lagerfeld Bundle Акб внешняя 2000 mAh +чехол для Airpods Silicone Karl
Набор аксессуаров от CG Mobile Karl Lagerfeld, состоящий из внешнего аккумулятора емкостью 2000 мАч и силиконового чехла с карабином для беспроводных наушников AirPods 1/2. Аксессуары произведены по лицензии бренда Karl Lagerfeld.
Характеристики внешнего аккумулятора:
- Вход: 5 В постоянного тока/1000 мА
- Выход: 5 В постоянного тока/1000 мА (макс.)
- Емкость: 2000 мАч
- КПД: 80%
- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Время зарядки: 2,5 / 3 часа
- Размер: 82 х 82 х 8 мм
- Вес: 64 г
Особенности и основные характеристики чехла:
- Толщина стенок самого чехла очень мала - таким образом, он незначительно увеличивает габаритные размеры футляра.
- Противоскользящая текстура предотвращает скольжение аксессуара на гладкой поверхности и не допускает выскальзывание из рук.
- Высокие показатели прочности, спасающие зарядный кейс с наушниками от внешних воздействий и падений.
- Легко снимается и очищается от загрязнений, полученных в процессе повседневной эксплуатации.
- Металлическое кольцо-карабин позволяет носить чехол на сумке или рюкзаке ка брелок;
- Не препятствует беспроводной зарядке Qi.
- Эффектный дизайн в стиле бренда Karl Lagerfeld.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB - micro
- Цвет
- черный, рисунок
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 устройства
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Особенности
- магнитная площадка
- Комплектация
- набор аксессуаров от CG Mobile Karl Lagerfeld, состоящий из внешнего аккумулятора емкостью 2000 мАч и силиконового чехла с карабином для беспроводных наушников AirPods 1/2
- Длина кабеля, м
- 0.24
- Быстрая зарядка
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.