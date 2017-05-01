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Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый
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Native Union Snap Magnetic SNAP
Представляет собой беспроводное зарядное устройство, которое крепится к смартфону при помощи магнитов и поддерживает технологию MagSafe. Модель подключается к сети посредством кабеля USB-C, что обеспечивает быструю зарядку подключенного гаджета. Устройство совместимо как с iPhone серии 12, так и с любым другим устройством, поддерживающим QI-технологии, обеспечивая до 15 Вт на выходе.
Дизайн
Беспроводное зарядное устройство Native Union Snap Magnetic обладает компактными размерами и надежно фиксируется как на iPhone 12, так и на совместимых с технологией MagSafe чехлах. Конструкция модели позволяет пользоваться смартфоном без каких-либо ограничений во время зарядки. Нескользящая силиконовая основа обеспечивает надежное сцепление и предотвращает появление царапин, а усиленная нейлоновая оплетка кабеля позволяет выдерживает износ и разрыв.
Функциональность
Native Union Snap Magnetic станет отличным решением для зарядки iPhone 12 серии с мощностью до 7.5 Вт. Для других совместимых QI-устройств, максимальная мощность составляет 15 Вт. Для питания устройство использует встроенный кабель USB-C. Использование данного разъема обеспечивает быструю и безопасную зарядку совместимых устройств.
Особенности:
- Быстрая зарядка других устройств с поддержкой Qi-технологии до 15 Вт
- Гладкий, ультратонкий алюминиевый корпус повышает качество повседневной зарядки
- Нескользящая силиконовая основа обеспечивает надежное сцепление и предотвращает появление царапин
- Усиленная нейлоновая оплетка выдерживает износ и разрыв
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- зеленый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Особенности
- MagSafe, магнитная площадка
- Комплектация
- инструкция
- Длина кабеля, м
- 3
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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