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Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый

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Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый
Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый
Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый
Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый
Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый
Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 184644
Производитель: Native Union
Гарантия: 15 дн.
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5 500₽
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Беспроводное ЗУ Native Union DROP зеленый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP зеленый
5 900₽
О товаре

Native Union Snap Magnetic SNAP

Представляет собой беспроводное зарядное устройство, которое крепится к смартфону при помощи магнитов и поддерживает технологию MagSafe. Модель подключается к сети посредством кабеля USB-C, что обеспечивает быструю зарядку подключенного гаджета. Устройство совместимо как с iPhone серии 12, так и с любым другим устройством, поддерживающим QI-технологии, обеспечивая до 15 Вт на выходе.

Дизайн

Беспроводное зарядное устройство Native Union Snap Magnetic обладает компактными размерами и надежно фиксируется как на iPhone 12, так и на совместимых с технологией MagSafe чехлах. Конструкция модели позволяет пользоваться смартфоном без каких-либо ограничений во время зарядки. Нескользящая силиконовая основа обеспечивает надежное сцепление и предотвращает появление царапин, а усиленная нейлоновая оплетка кабеля позволяет выдерживает износ и разрыв.

Функциональность

Native Union Snap Magnetic станет отличным решением для зарядки iPhone 12 серии с мощностью до 7.5 Вт. Для других совместимых QI-устройств, максимальная мощность составляет 15 Вт. Для питания устройство использует встроенный кабель USB-C. Использование данного разъема обеспечивает быструю и безопасную зарядку совместимых устройств.

Особенности:

  • Быстрая зарядка других устройств с поддержкой Qi-технологии до 15 Вт
  • Гладкий, ультратонкий алюминиевый корпус повышает качество повседневной зарядки
  • Нескользящая силиконовая основа обеспечивает надежное сцепление и предотвращает появление царапин
  • Усиленная нейлоновая оплетка выдерживает износ и разрыв
Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
зеленый
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Максимальная сила тока, A
1
Особенности
MagSafe, магнитная площадка
Комплектация
инструкция
Длина кабеля, м
3
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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