Беспроводное ЗУ Native Union SNAP CABLE зеленый

О товаре

Native Union Snap Magnetic SNAP

Представляет собой беспроводное зарядное устройство, которое крепится к смартфону при помощи магнитов и поддерживает технологию MagSafe. Модель подключается к сети посредством кабеля USB-C, что обеспечивает быструю зарядку подключенного гаджета. Устройство совместимо как с iPhone серии 12, так и с любым другим устройством, поддерживающим QI-технологии, обеспечивая до 15 Вт на выходе.

Дизайн

Беспроводное зарядное устройство Native Union Snap Magnetic обладает компактными размерами и надежно фиксируется как на iPhone 12, так и на совместимых с технологией MagSafe чехлах. Конструкция модели позволяет пользоваться смартфоном без каких-либо ограничений во время зарядки. Нескользящая силиконовая основа обеспечивает надежное сцепление и предотвращает появление царапин, а усиленная нейлоновая оплетка кабеля позволяет выдерживает износ и разрыв.

Функциональность

Native Union Snap Magnetic станет отличным решением для зарядки iPhone 12 серии с мощностью до 7.5 Вт. Для других совместимых QI-устройств, максимальная мощность составляет 15 Вт. Для питания устройство использует встроенный кабель USB-C. Использование данного разъема обеспечивает быструю и безопасную зарядку совместимых устройств.

Особенности: