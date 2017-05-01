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Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
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Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL
Новая расширенная панель Drop XL для беспроводной зарядки сразу 3 устройств одновременно. Drop XL обеспечивает безопасную зарядку всем устройствам, оптимальную для каждого устройства.
Нескользящая поверхность из плотного текстиля с силиконовым текстурированием в виде фирменного узора Native Union обеспечивает надёжную фиксацию устройства на поверхности, а также защищает его от перегрева. Устойчивое основание панели из авиационного алюминия плотно прилегает и держится на любой ровной поверхности.
Дизайн: безупречное сочетание плотного текстиля и авиационного алюминия в сдержанных цветах стильно преобразит любое рабочее пространство. В комплекте 2-метровый кабель в плотной нейлоновой оплётке и стильный фиксатор из натуральной кожи.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- серый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона, зона для беспроводных наушников
- Максимальная сила тока, A
- 2.4
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- адаптер питания, кабель питания
- Длина кабеля, м
- 2
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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