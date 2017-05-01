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Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый

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Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 184633
Производитель: Native Union
Гарантия: 15 дн.
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9 990₽
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О товаре

Беспроводное ЗУ Native Union DROP XL

Новая расширенная панель Drop XL для беспроводной зарядки сразу 3 устройств одновременно. Drop XL обеспечивает безопасную зарядку всем устройствам, оптимальную для каждого устройства.

Нескользящая поверхность из плотного текстиля с силиконовым текстурированием в виде фирменного узора Native Union обеспечивает надёжную фиксацию устройства на поверхности, а также защищает его от перегрева. Устойчивое основание панели из авиационного алюминия плотно прилегает и держится на любой ровной поверхности.

Дизайн: безупречное сочетание плотного текстиля и авиационного алюминия в сдержанных цветах стильно преобразит любое рабочее пространство. В комплекте 2-метровый кабель в плотной нейлоновой оплётке и стильный фиксатор из натуральной кожи.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
серый
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона, зона для беспроводных наушников
Максимальная сила тока, A
2.4
Особенности
кабель в комплекте
Комплектация
адаптер питания, кабель питания
Длина кабеля, м
2
Напряжение на выходе
9 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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В сравнение
В избранное
9 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 000 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?