в рассрочку
Беспроводное ЗУ Native Union DROP Leather черный
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
сегодня
Беспроводное ЗУ Native Union DROP Leather
Беспроводное зарядное устройство Native Unionо обеспечивает быструю и безопасную зарядку для iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR и всех других совместимых с технологией Qi устройств.
При использовании силиконового чехла смартфон надежно фиксируется на устройстве во время зарядки . Встроенная интеллектуальная система защиты предотвращает перегрев гаджета при оптимальной скорости зарядки до 10 Вт.
Великолепный дизайн делают этот аксессуар не только незаменимым устройством, но и полноценным предметом интерьера.
Список совместимых устройств:
- устройства с поддержкой стандарта Qi
Комплектация:
- инструкция;
- кабель.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- инструкция, кабель
- Длина кабеля, м
- 2
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.