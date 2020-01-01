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Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless серый

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Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless серый
Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless серый
Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless серый
Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless серый
Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 176468
Производитель: Uniq
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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3 990₽
47
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless

Беспроводная док-станция Uniq Aereo Mag 3-in-1 для одновременной зарядки iPhone, беспроводных наушников AirPods и смарт-часов Apple Watch на одной платформе. Совместимый с MagSafe модуль для быстрой зарядки iPhone. Сетевой блок питания в комплекте. Скорость зарядки с Uniq Aereo Mag на 40% выше по сравнению с другими беспроводными зарядными устройствами. Модуль беспроводной зарядки для часов Apple Watch в комплект не входит.

Особенности и характеристики зарядного устройства

  • Технология беспроводной зарядки
  • Поддерживает ночной режим для Apple Watch
  • LED-индикатор
  • Платформа: iOS, Android
  • Вход USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 9V/3A (QC и PD)
  • Выход 1 (беспроводной): 5W/7.5W/10W/15W
  • Выход 2 (беспроводной): 5W (TWS)
  • Выход 3 для Apple Watch: 3.5W (max)
  • Суммарная мощность (выходы 2+3) : 6W (max)
  • Материал: пластик с противоскользящим покрытием Soft-Touch
  • Размеры: 193 х 93 х 67 мм.
Характеристики
Вид беспроводного устройства
подставка
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
серый
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона, зона для беспроводных наушников
Максимальная сила тока, A
1
Особенности
кабель в комплекте, магнитная площадка
Комплектация
база для беспроводной зарядки, съемный кабель
Напряжение на выходе
9 В
Быстрая зарядка
есть
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3 990₽
47
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа