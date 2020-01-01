Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless серый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
1 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Беспроводное ЗУ Uniq Aereo Mag 3-in-1 magnetic wireless
Беспроводная док-станция Uniq Aereo Mag 3-in-1 для одновременной зарядки iPhone, беспроводных наушников AirPods и смарт-часов Apple Watch на одной платформе. Совместимый с MagSafe модуль для быстрой зарядки iPhone. Сетевой блок питания в комплекте. Скорость зарядки с Uniq Aereo Mag на 40% выше по сравнению с другими беспроводными зарядными устройствами. Модуль беспроводной зарядки для часов Apple Watch в комплект не входит.
Особенности и характеристики зарядного устройства
- Технология беспроводной зарядки
- Поддерживает ночной режим для Apple Watch
- LED-индикатор
- Платформа: iOS, Android
- Вход USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 9V/3A (QC и PD)
- Выход 1 (беспроводной): 5W/7.5W/10W/15W
- Выход 2 (беспроводной): 5W (TWS)
- Выход 3 для Apple Watch: 3.5W (max)
- Суммарная мощность (выходы 2+3) : 6W (max)
- Материал: пластик с противоскользящим покрытием Soft-Touch
- Размеры: 193 х 93 х 67 мм.
- Вид беспроводного устройства
- подставка
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- серый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона, зона для беспроводных наушников
- Максимальная сила тока, A
- 1
- Особенности
- кабель в комплекте, магнитная площадка
- Комплектация
- база для беспроводной зарядки, съемный кабель
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.