Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-02 белый
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Беспроводное ЗУ Baseus WXPG-02
Представляет собой беспроводное зарядное устройство для двух портативных девайсов, например смартфона и умных часов Apple Watch. Оно имеет компактный корпус, который не займет много пространства.
Поддержка функции быстрой зарядки позволит пополнить заряд батареи смартфонов за считанные минуты. Выходная мощность ЗУ может иметь значение 5, 7.5, 10 или 15 Вт в зависимости от заряжаемого девайса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Тип зарядного устройства:беспроводная зарядка
- Мощность (макс):15 Вт
- Вход:5В/2A, 9В/2A, 12В/2A
- Порты:USB
- Габариты:102 × 71 × 34 мм
- Вес без упаковки:155 г
- Артикул производителя:WXPG-02
- Вес с упаковкой:450 г
- Материал:алюминий, пластик, силикон.
- Вид беспроводного устройства
- подставка
- Количество разъемов
- 1
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- USB-кабель; зарядное устройство
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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