Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое
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Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02
Беспроводная зарядка Baseus Planet 2 in 1 работает по стандарту Qi и готова быстро подзарядить смартфон. Ее максимальная выходная мощность составляет 10 Вт. Прочный корпус из пластика сделан разборным: в нем предусмотрено место для размещения умных часов, которое легко вынимается и может использоваться отдельно.
Особенности зарядного устройства
- Аксессуар весит 172 грамма и выполнен в компактных размерах – не займет много места на столе. Его удобно носить с собой: можно брать на работу.
- Корпус Planet 2 in 1 сделан в форе овала. На нем отведено два места: для зарядки телефона и размещения умных часов. Отделение для Apple Watch можно вытащить и использовать отдельно от основного устройства. А на месте для смартфона заряжать наушники.
- Качественные электронные компоненты, защита от скачков напряжения и короткого замыкания, защита от перегрева – обеспечивают эффективную и безопасную зарядку гаджетов.
- В коробке вы найдете провод USB-USB Type-C для подключения зарядного устройства к сети. Длины кабеля в 1 метр достаточно для того, чтобы разместить устройство в удобном месте, например: на рабочем столе или прикроватной тумбе.
- Крепление для Apple Watch сделано подвижным. Вы можете размещать их как в вертикальном положении, так и в горизонтальном.
- Для зарядки смартфона снимать чехол необязательно, если расстояние от задней панели телефона до контактной поверхности будет составлять 6 мм или менее.
- Беспроводная зарядка автоматически распознает подключенный гаджет, и определяет оптимальные параметры, которые необходимы для его быстрой и безопасной зарядки.
- Во время работы сохраняется нормальная температура как беспроводной зарядки, так и заряжаемого гаджета.
- Благодаря функции автоматического распознавания посторонних металлических предметов в непосредственной близости от контактной поверхности зарядка защищена от перегрева и перегрузки.
- На торце корпуса Baseus Planet 2 in 1 расположен LED-индикатор. Изменением режима свечения он информирует о статусе работы аксессуара. Во время зарядки – горит постоянно. А при обнаружении посторонних металлических предметов мигает.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-A
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- кабель, беспроводное зарядное устройство
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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