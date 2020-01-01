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Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое

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Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое
Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое
Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое
Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое
Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02 белое
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170762
Производитель: Baseus
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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1 650₽
14
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Беспроводное ЗУ Baseus Planet WXPL-B02

Беспроводная зарядка Baseus Planet 2 in 1 работает по стандарту Qi и готова быстро подзарядить смартфон. Ее максимальная выходная мощность составляет 10 Вт. Прочный корпус из пластика сделан разборным: в нем предусмотрено место для размещения умных часов, которое легко вынимается и может использоваться отдельно.

Особенности зарядного устройства

  • Аксессуар весит 172 грамма и выполнен в компактных размерах – не займет много места на столе. Его удобно носить с собой: можно брать на работу.
  • Корпус Planet 2 in 1 сделан в форе овала. На нем отведено два места: для зарядки телефона и размещения умных часов. Отделение для Apple Watch можно вытащить и использовать отдельно от основного устройства. А на месте для смартфона заряжать наушники.
  • Качественные электронные компоненты, защита от скачков напряжения и короткого замыкания, защита от перегрева – обеспечивают эффективную и безопасную зарядку гаджетов.
  • В коробке вы найдете провод USB-USB Type-C для подключения зарядного устройства к сети. Длины кабеля в 1 метр достаточно для того, чтобы разместить устройство в удобном месте, например: на рабочем столе или прикроватной тумбе.
  • Крепление для Apple Watch сделано подвижным. Вы можете размещать их как в вертикальном положении, так и в горизонтальном.
  • Для зарядки смартфона снимать чехол необязательно, если расстояние от задней панели телефона до контактной поверхности будет составлять 6 мм или менее.
  • Беспроводная зарядка автоматически распознает подключенный гаджет, и определяет оптимальные параметры, которые необходимы для его быстрой и безопасной зарядки.
  • Во время работы сохраняется нормальная температура как беспроводной зарядки, так и заряжаемого гаджета.
  • Благодаря функции автоматического распознавания посторонних металлических предметов в непосредственной близости от контактной поверхности зарядка защищена от перегрева и перегрузки.
  • На торце корпуса Baseus Planet 2 in 1 расположен LED-индикатор. Изменением режима свечения он информирует о статусе работы аксессуара. Во время зарядки – горит постоянно. А при обнаружении посторонних металлических предметов мигает.
Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-A
Цвет
белый
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Максимальная сила тока, A
2
Особенности
кабель в комплекте
Комплектация
кабель, беспроводное зарядное устройство
Длина кабеля, м
1
Напряжение на выходе
9 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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1 650₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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