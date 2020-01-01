Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный
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Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder Wireless Charging
Беспроводное зарядное устройство, совместимое с товарами компании Apple, Samsung, Nokia и LG, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки. Оно использует беспроводную технологию стандарта Qi, благодаря которой телефон заряжается при контакте с платформой. Передача электроэнергии допустима через чехол толщиной не более 6 мм.
Дизайн
Беспроводная зарядка Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder WXPG-01 разработана лучшими дизайнерами компании Baseus. Зарядное устройство выполнено в виде прямоугольной базы с гладкой глянцевой поверхностью. Она изготовлена из пластика с металлической отделкой по бокам. Дизайнерами предусмотрены резиновые ножки против скольжения. Чтобы заряжать в вертикальном положении, в комплекте идет подставка, удерживающая зарядку и смартфон под углом 75 градусов.
Уникальность
Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder WXPG-01 используется как подставка, что несомненно, делает её очень удобной. Можно заряжать телефон не отвлекаясь от чтения книги или просмотра фильма. Телефон можно ставить горизонтально и вертикально – это не влияет на качество зарядки.
- Вид беспроводного устройства
- подставка
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-A
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- зарядное устройство
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Дополнительная информация
- встроенный кабель
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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