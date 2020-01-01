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Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный

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Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный
Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный
Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный
Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный
Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170759
Производитель: Baseus
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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1 900₽
22
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder Wireless Charging

Беспроводное зарядное устройство, совместимое с товарами компании Apple, Samsung, Nokia и LG, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки. Оно использует беспроводную технологию стандарта Qi, благодаря которой телефон заряжается при контакте с платформой. Передача электроэнергии допустима через чехол толщиной не более 6 мм. 

Дизайн

Беспроводная зарядка Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder WXPG-01 разработана лучшими дизайнерами компании Baseus. Зарядное устройство выполнено в виде прямоугольной базы с гладкой глянцевой поверхностью. Она изготовлена из пластика с металлической отделкой по бокам. Дизайнерами предусмотрены резиновые ножки против скольжения. Чтобы заряжать в вертикальном положении, в комплекте идет подставка, удерживающая зарядку и смартфон под углом 75 градусов.

Уникальность

Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder WXPG-01 используется как подставка, что несомненно, делает её очень удобной. Можно заряжать телефон не отвлекаясь от чтения книги или просмотра фильма. Телефон можно ставить горизонтально и вертикально – это не влияет на качество зарядки.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
подставка
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-A
Цвет
черный
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Максимальная сила тока, A
2
Особенности
кабель в комплекте
Комплектация
зарядное устройство
Длина кабеля, м
1
Напряжение на выходе
5 В
Дополнительная информация
встроенный кабель
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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1 900₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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