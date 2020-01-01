Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-01 черный

О товаре

Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder Wireless Charging

Беспроводное зарядное устройство, совместимое с товарами компании Apple, Samsung, Nokia и LG, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки. Оно использует беспроводную технологию стандарта Qi, благодаря которой телефон заряжается при контакте с платформой. Передача электроэнергии допустима через чехол толщиной не более 6 мм.

Дизайн

Беспроводная зарядка Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder WXPG-01 разработана лучшими дизайнерами компании Baseus. Зарядное устройство выполнено в виде прямоугольной базы с гладкой глянцевой поверхностью. Она изготовлена из пластика с металлической отделкой по бокам. Дизайнерами предусмотрены резиновые ножки против скольжения. Чтобы заряжать в вертикальном положении, в комплекте идет подставка, удерживающая зарядку и смартфон под углом 75 градусов.

Уникальность

Baseus Rib Horizontal and Vertical Holder WXPG-01 используется как подставка, что несомненно, делает её очень удобной. Можно заряжать телефон не отвлекаясь от чтения книги или просмотра фильма. Телефон можно ставить горизонтально и вертикально – это не влияет на качество зарядки.