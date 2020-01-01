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Беспроводное ЗУ uBear Flow черный

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Беспроводное ЗУ uBear Flow черный
Беспроводное ЗУ uBear Flow черный
Беспроводное ЗУ uBear Flow черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170285
Производитель: uBear
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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2 300₽
27
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Беспроводное ЗУ uBear Flow

Взгляните по-новому на ежедневную зарядку любимых гаджетов с беспроводным зарядным устройством uBear FLOW.

БЕЗОПАСНО

Продвинутые технологии защиты гарантируют максимальную безопасность при любой скорости зарядки. Встроенный датчик температуры предотвращает перегрев. Умная система управления мощностью заряда сохранит аккумулятор гаджета в превосходной форме при этом заряжая его на максимально возможной мощности. Технология обнаружения посторонних предметов и наличие защиты от короткого замыкания не даст оборудованию выйти из строя.

ЗАРЯДКА С ЧЕХЛОМ

Беспроводная зарядное устройство FLOW заряжает все совместимые QI устройства на максимальной для данного устройства скорости как без чехла, так и с чехлом до 3 мм.

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ IOS И ANDROID.

Скоростная и при этом безопасная зарядка для всех Qi-совместимых устройств. Каждое устройство заряжается на оптимальной для него скорости. Впечатляющая мощность: до 7.5 Вт для iPhone и до 10 Вт для флагманских моделей Samsung, HUAWEII, XIOAMI.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
черный
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Максимальная сила тока, A
1.67
Особенности
кабель в комплекте, магнитная площадка
Комплектация
инструкция; кабель 2 метра; БЗУ
Длина кабеля, м
1.2
Напряжение на выходе
10 В
Дополнительная информация
список совместимых устройств: iPhone 8/8 Plus/X/Xs/XR/Xs Max и другие устройства, поддерживающие стандарт питания Qi
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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