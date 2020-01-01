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Беспроводное ЗУ uBear Stream wireless charger WL02SG10-AD серый

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Беспроводное ЗУ uBear Stream wireless charger WL02SG10-AD серый
Беспроводное ЗУ uBear Stream wireless charger WL02SG10-AD серый
Беспроводное ЗУ uBear Stream wireless charger WL02SG10-AD серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170156
Производитель: uBear
Гарантия: 15 дн.
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2 900₽
34
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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О товаре

Беспроводное ЗУ uBear Stream

Взгляните по-новому на ежедневную зарядку любимых гаджетов

  • БЕЗОПАСНО.  Продвинутые технологии защиты гарантируют максимальную безопасность при любой скорости зарядки. Встроенный датчик температуры предотвращает перегрев. Умная система управления мощностью заряда сохранит аккумулятор гаджета в превосходной форме при этом заряжая его на максимально возможной мощности. Технология обнаружения посторонних предметов и наличие защиты от короткого замыкания не даст оборудованию выйти из строя.

  • ЗАРЯДКА С ЧЕХЛОМ.  Беспроводная зарядное устройство STREAM заряжает все совместимые QI устройства на максимальной для данного устройства скорости как без чехла, так и с чехлом до 3 мм.

  • ДИЗАЙН.  Стильный аксессуар, который идеально впишется в ваш интерьер. В комплекте модный кабель в тканевой оплетке в одной цветовой гамме с зарядным устройством и комфортной длиной 2м

  • НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВРЕХНОСТЬ ПАНЕЛИ.  Ваш смартфон всегда четко зафиксирован на нескользящей тканевой поверхности зарядного устройства
Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
серый, черный
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Максимальная сила тока, A
2
Особенности
кабель в комплекте
Комплектация
зарядное устройство; кабель; руководство по эксплуатации
Длина кабеля, м
2
Напряжение на выходе
9 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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2 900₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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