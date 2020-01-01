Беспроводное ЗУ uBear Stream wireless charger WL02SG10-AD серый
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Код товара: 170156
Производитель: uBear
Гарантия: 15 дн.
2 900₽
34
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О товаре
Беспроводное ЗУ uBear Stream
Взгляните по-новому на ежедневную зарядку любимых гаджетов
- БЕЗОПАСНО. Продвинутые технологии защиты гарантируют максимальную безопасность при любой скорости зарядки. Встроенный датчик температуры предотвращает перегрев. Умная система управления мощностью заряда сохранит аккумулятор гаджета в превосходной форме при этом заряжая его на максимально возможной мощности. Технология обнаружения посторонних предметов и наличие защиты от короткого замыкания не даст оборудованию выйти из строя.
- ЗАРЯДКА С ЧЕХЛОМ. Беспроводная зарядное устройство STREAM заряжает все совместимые QI устройства на максимальной для данного устройства скорости как без чехла, так и с чехлом до 3 мм.
- ДИЗАЙН. Стильный аксессуар, который идеально впишется в ваш интерьер. В комплекте модный кабель в тканевой оплетке в одной цветовой гамме с зарядным устройством и комфортной длиной 2м
- НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВРЕХНОСТЬ ПАНЕЛИ. Ваш смартфон всегда четко зафиксирован на нескользящей тканевой поверхности зарядного устройства
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- серый, черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- зарядное устройство; кабель; руководство по эксплуатации
- Длина кабеля, м
- 2
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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