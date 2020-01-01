Беспроводное ЗУ uBear WL02WH10-AD белый
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Беспроводное ЗУ uBear Flow
Взгляните по-новому на ежедневную зарядку любимых гаджетов с беспроводным зарядным устройством uBear FLOW.
БЕЗОПАСНО
Продвинутые технологии защиты гарантируют максимальную безопасность при любой скорости зарядки. Встроенный датчик температуры предотвращает перегрев. Умная система управления мощностью заряда сохранит аккумулятор гаджета в превосходной форме при этом заряжая его на максимально возможной мощности. Технология обнаружения посторонних предметов и наличие защиты от короткого замыкания не даст оборудованию выйти из строя.
ЗАРЯДКА С ЧЕХЛОМ
Беспроводная зарядное устройство FLOW заряжает все совместимые QI устройства на максимальной для данного устройства скорости как без чехла, так и с чехлом до 3 мм.
ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ IOS И ANDROID.
Скоростная и при этом безопасная зарядка для всех Qi-совместимых устройств. Каждое устройство заряжается на оптимальной для него скорости. Впечатляющая мощность: до 7.5 Вт для iPhone и до 10 Вт для флагманских моделей Samsung, HUAWEII, XIOAMI.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- кабель питания, инструкция
- Длина кабеля, м
- 2
- Напряжение на выходе
- 5,9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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