Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 черный
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1 440 ₽
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Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1
uBear STREAM 2 in 1 обеспечивает мощную зарядку сразу нескольким QI-совместимым устройствам одновременно. Под его стильной панелью скрываются две катушки с мощностью до 10 Ватт каждая. Прочная нескользящая поверхность и продвинутые технологии защиты гарантируют гаджетам полную безопасность, а премиальные материалы и лаконичный дизайн делают STREAM 2-in-1 стильной деталью любого интерьера.
Поставляется в комплекте с удлиненным кабелем (2 м) и адаптером питания Quick Charge 3.0.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 2 телефонов, зона для беспроводных наушников
- Максимальная сила тока, A
- 1.5
- Особенности
- кабель в комплекте, светодиодный индикатор
- Комплектация
- кабель, документация, адаптер питания
- Длина кабеля, м
- 2
- Напряжение на выходе
- 5,9 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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