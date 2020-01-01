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Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый

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Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1 бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170143
Производитель: uBear
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
спросить
4 800₽
57
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

1 440 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Беспроводное ЗУ uBear Stream 2 in 1

uBear STREAM 2 in 1 обеспечивает мощную зарядку сразу нескольким QI-совместимым устройствам одновременно. Под его стильной панелью скрываются две катушки с мощностью до 10 Ватт каждая. Прочная нескользящая поверхность и продвинутые технологии защиты гарантируют гаджетам полную безопасность, а премиальные материалы и лаконичный дизайн делают STREAM 2-in-1 стильной деталью любого интерьера.

Поставляется в комплекте с удлиненным кабелем (2 м) и адаптером питания Quick Charge 3.0.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
2
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
бежевый
Конструкция беспроводного устройства
для 2 телефонов, зона для беспроводных наушников
Максимальная сила тока, A
1.5
Особенности
кабель в комплекте, светодиодный индикатор, ударопрочный корпус
Комплектация
кабель, документация, адаптер питания
Длина кабеля, м
2
Напряжение на выходе
5,9 В
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 440 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа