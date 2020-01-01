Беспроводное ЗУ EnergEA WiDisc черный
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Беспроводное ЗУ EnergEA WiDisc
Беспроводное зарядное устройство EnergEA WiDisc 75 совместимо с iphone и дургими телефонами, поддерживающими стандарт Qi. Компактный корпус в форме диска изготовлен из высококачественных материалов с противоскользящим покрытием, предотвращающим скольжение смартфона во время зарядки. Интеллектуальный чип управления не только ускорит процесс зарядки в два раза, но и обеспечит защиту от перегрева, скачков напряжения и короткого замыкания. Максимальная выходная мощность составляет 10 Вт. Светодиодный индикатор сообщит о текущем режиме работы устройства.
Особенности:
- Технология Qi для быстрой зарядки
- Материал корпуса: пластик
- LED - индикатор статуса зарядки
- Входной ток: 5В/2.0А, 9В/1.67А
- Мощность: 5W / 7.5W / 10W
- Диапазон частот: 110 ~ 205Khz
- Эффективность использования энергии: ≥ 76%
- Дистанция зарядки: ≤ 10mm
- Бренд: EnergEA
- Модель:WiDisc 75
- MPN: WIDISC-75
- EAN: 6957879422010
- Габариты: 90 х 90 х 10 мм.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- зарядное устройство; кабель; подарочная упаковка
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 9
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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