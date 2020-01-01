Беспроводное ЗУ EnergEA WiDisc черный

О товаре

Беспроводное ЗУ EnergEA WiDisc

Беспроводное зарядное устройство EnergEA WiDisc 75 совместимо с iphone и дургими телефонами, поддерживающими стандарт Qi. Компактный корпус в форме диска изготовлен из высококачественных материалов с противоскользящим покрытием, предотвращающим скольжение смартфона во время зарядки. Интеллектуальный чип управления не только ускорит процесс зарядки в два раза, но и обеспечит защиту от перегрева, скачков напряжения и короткого замыкания. Максимальная выходная мощность составляет 10 Вт. Светодиодный индикатор сообщит о текущем режиме работы устройства.

Особенности: