Беспроводное ЗУ Mocoll белый
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Код товара: 168975
Производитель: Mocoll
Гарантия: 15 дн.
2 900₽
34
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Беспроводное ЗУ Mocoll белый
Особенности:
- Быстрая зарядка 15 Вт;
- Поддержка PD 3.0;
- Разъем Type-C;
- Защита от перегрева, замыкания, перегрузки;
- Распознавание посторонних предметов;
- Компактное.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Цвет
- белый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Особенности
- MagSafe
- Комплектация
- беспроводное зарядное устройство; инструкция
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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