Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
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Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad
Baseus Three-coil Wireless Charging Pad - беспроводное зарядное устройство, совместимое с товарами компании Apple, Samsung, Nokia и LG, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки. Оно использует беспроводную технологию стандарта Qi, благодаря которой телефон заряжается при контакте с платформой. Передача электроэнергии допустима через чехол толщиной не более 8 мм.
- Дизайн. Беспроводная зарядка Baseus Three-coil WXHSD-B01 разработана лучшими дизайнерами компании Baseus. Её дизайн прекрасно впишется в Ваш интерьер.
- Уникальность. Продуманная конструкция Baseus Three-coil WXHSD-B01 позволяет использовать устройство как подставку, что несомненно, делает его очень удобным. Можно заряжать телефон не отвлекаясь от чтения книги или просмотра фильма.
Спецификация:
- Бренд: Baseus
- Совместимость: телефоны с функцией Qi
- Материал: Поликарбонат
- Цвет: чёрный
- Длина кабеля: 1м
- Сила тока: 3А (Мах).
- Вид беспроводного устройства
- подставка
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 3
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- зарядное устройство; кабель; подарочная упаковка
- Длина кабеля, м
- 1.2
- Напряжение на выходе
- 5
- Дополнительная информация
- поддержка быстрой зарядки; подставка под телефон
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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