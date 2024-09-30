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Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный

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Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad черный
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Код товара: 160266
Производитель: Baseus
Гарантия: 15 дн.
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ДО 30.09.24

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Беспроводное ЗУ Baseus Rib Horizontal and Vertical WXPG-02 белый
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Беспроводное ЗУ Rocket Disc черный
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1 450₽
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Беспроводное ЗУ Qi Fast Charger, 15W, стандарт Qi, черный, Deppa
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1 600₽
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1 200₽
О товаре

Беспроводное ЗУ Baseus Three-coil Wireless Charging Pad

Baseus Three-coil Wireless Charging Pad - беспроводное зарядное устройство, совместимое с товарами компании Apple, Samsung, Nokia и LG, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки. Оно использует беспроводную технологию стандарта Qi, благодаря которой телефон заряжается при контакте с платформой. Передача электроэнергии допустима через чехол толщиной не более 8 мм. 

  • Дизайн.  Беспроводная зарядка Baseus Three-coil WXHSD-B01 разработана лучшими дизайнерами компании Baseus. Её дизайн прекрасно впишется в Ваш интерьер.
  • Уникальность.  Продуманная конструкция Baseus Three-coil WXHSD-B01 позволяет использовать устройство как подставку, что несомненно, делает его очень удобным. Можно заряжать телефон не отвлекаясь от чтения книги или просмотра фильма.

Спецификация:

  • Бренд: Baseus
  • Совместимость: телефоны с функцией Qi
  • Материал: Поликарбонат
  • Цвет: чёрный
  • Длина кабеля: 1м
  • Сила тока: 3А (Мах).
Характеристики
Вид беспроводного устройства
подставка
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
черный
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Максимальная сила тока, A
3
Особенности
кабель в комплекте
Комплектация
зарядное устройство; кабель; подарочная упаковка
Длина кабеля, м
1.2
Напряжение на выходе
5
Дополнительная информация
поддержка быстрой зарядки; подставка под телефон
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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1 500₽
18
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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