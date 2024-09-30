Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Pad 10W No PSU черный

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Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Pad 10W No PSU

Anker PowerWave Pad представляет собой зарядную станцию для беспроводной зарядки мобильных устройств, поддерживающих стандарт питания Qi. Такое зарядное устройство удобно использовать как дома, так и на рабочем месте в офисе, оно позволит избавиться от лишних проводов и оптимизировать пространство на рабочем столе или прикроватном столике. Зарядная база подключается к электросети при помощи кабеля (поставляется в комплекте).

Особенности: