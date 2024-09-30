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Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Pad 10W No PSU черный

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Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Pad 10W No PSU черный
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Код товара: 160263
Производитель: Anker
Гарантия: 15 дн.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 990₽
23
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре

Беспроводное ЗУ Anker PowerWave Pad 10W No PSU

Anker PowerWave Pad представляет собой зарядную станцию для беспроводной зарядки мобильных устройств, поддерживающих стандарт питания Qi. Такое зарядное устройство удобно использовать как дома, так и на рабочем месте в офисе, оно позволит избавиться от лишних проводов и оптимизировать пространство на рабочем столе или прикроватном столике. Зарядная база подключается к электросети при помощи кабеля (поставляется в комплекте).

Особенности:

  • Зарядное устройство выполнено в минималистичном компактном дизайне. Оно отлично впишется в интерьер жилой комнаты, спальни или офиса. При этом, благодаря скромным размерам, не займет много места.
  • Максимальная выходная мощность беспроводной зарядки для устройств Samsung составляет 10 Вт, для iPhone - 7.5 Вт.
  • Главным достоинством является простота использования зарядки: вы просто кладете устройство на зарядную панель, и процесс зарядки начинается автоматически.
  • Контроль температуры, обнаружение посторонних предметов, мониторинг потребляемой мощности и многое другое обеспечивает безопасную и надежную работу. Передовая технология MultiProtect обеспечивает надежную защиту ваших устройств
  • О состоянии зарядки проинформирует LED индикатор на корпусе зарядного устройства.
  • Противоскользящее покрытие зарядной панели предотвратит скольжение и падение заряжаемых устройств.
  • Технология PowerWave легко заряжает телефоны через чехлы толщиной до 5 мм. Чехлы из металла и внешние приспособления, такие как магниты, кредитные карты, ручки и подставки, могут помешать зарядке
  • Прочные и износостойкие материалы, из которых изготовлена зарядная станция, обеспечат продолжительный срок службы. Поверхность Anker PowerWave Pad очень прочная, не смотря на то, что зарядное устройство тонкое и легкое.
  • С зарядной станцией Anker PowerWave Pad вы сможете быстро зарядить мобильное устройство и несомненно оцените все достоинства беспроводной зарядки, избавитесь от лишних проводов, при этом не беспокоясь о сохранности своих гаджетов.
Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
черный
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Особенности
MagSafe, аккумулятор, светодиодный индикатор
Комплектация
БЗУ со встроенным кабелем 1 шт
Длина кабеля, м
1.2
Напряжение на выходе
10
Дополнительная информация
беспроводное зарядное устройство Anker PowerWave Pad 10W - зарядное устройство, совместимое с любыми гаджетами, поддерживающими Qi-зарядку.Высокоэффективный чипсет обеспечит быструю зарядку 10 Вт для Samsung Galaxy, а iPhone получит повышенный заряд на 7,5 Вт, что на 10% быстрее, чем у других ЗУ.
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
Защита от перегрузки
есть
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1 990₽
23
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа