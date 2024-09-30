Беспроводное ЗУ Anker PowerWave II Pad 15W EU черный

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Беспроводное ЗУ Anker PowerWave II Pad

Anker PowerWave II Pad представляет собой зарядную станцию для беспроводной зарядки мобильных устройств, наушников, поддерживающих стандарт питания Qi. Такое зарядное устройство удобно использовать как дома, так и на рабочем месте в офисе, оно позволит избавиться от лишних проводов и оптимизировать пространство на рабочем столе или прикроватном столике. Зарядная база подключается к электросети при помощи кабеля (поставляется в комплекте).

Особенности зарядного устройства Anker PowerWave II Pad

Зарядное устройство выполнено в минималистичном компактном дизайне. Оно отлично впишется в интерьер жилой комнаты, спальни или офиса. При этом, благодаря скромным размерам, не займет много места.

Максимальная выходная мощность беспроводной зарядки для устройств LG, Google составляет 15 Вт, для Samsung - 10 Вт, для iPhone - 7.5 Вт.

Главным достоинством является простота использования зарядки: вы просто кладете устройство на зарядную панель, и процесс зарядки начинается автоматически.

Контроль температуры, обнаружение посторонних предметов, мониторинг потребляемой мощности и многое другое обеспечивает безопасную и надежную работу. Передовая технология MultiProtect обеспечивает надежную защиту ваших устройств.

О состоянии зарядки проинформирует LED индикатор на корпусе зарядного устройства.

Противоскользящее покрытие зарядной панели предотвратит скольжение и падение заряжаемых устройств.

Технология PowerWave легко заряжает телефоны через чехлы толщиной до 5 мм. Чехлы из металла и внешние приспособления, такие как магниты, кредитные карты, ручки и подставки, могут помешать зарядке.

Прочные и износостойкие материалы, из которых изготовлена зарядная станция, обеспечат продолжительный срок службы. Поверхность Anker PowerWave II Pad очень прочная, не смотря на то, что зарядное устройство тонкое и легкое. С зарядной станцией Anker PowerWave II Pad вы сможете быстро зарядить мобильное устройство и несомненно оцените все достоинства беспроводной зарядки, избавитесь от лишних проводов, при этом не беспокоясь о сохранности своих гаджетов.