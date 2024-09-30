Беспроводное ЗУ Xiaomi Wireless Charging Stand (WPC02ZM) черный
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Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand
Имеет форм-фактор подставки. Это техническое решение позволит вам с комфортом использовать смартфон или планшет во время зарядки (например – для просмотра видео).
Модель обладает совместимостью с портативными устройствами, обладающими поддержкой технологии Qi. Зарядка без проводов – отличный способ сэкономить как время, так и полезное пространство. Вам нужно будет лишь установить устройство в наиболее удобном для вас месте. Модель предназначена для эксплуатации внутри помещений.
- Зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand характеризуется максимальным выходным током, составляющим 2 А.
- Пиковая выходная мощность – 20 Вт.
- Разработчиками устройства предусмотрены защита от перегрева, защита от перегрузки и система защиты от короткого замыкания.
- Цвет модели – черный.
- Зарядное устройство укомплектовано USB-кабелем и документацией.
- Упаковка устройства – имеющая лаконичный, но привлекательный дизайн коробка.
- Вид беспроводного устройства
- подставка
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- черный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте, аккумулятор, подсветка
- Комплектация
- кабель, документация
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 5 В , 9 В , 12 В
- Дополнительная информация
- устройства с поддержкой протокола беспроводной зарядки EPP можно заряжать мощностью до 10 Вт, а с использованием официального зарядного устройства Xiaomi для Mi 9 мощностью 27 Вт максимальная мощность беспроводной зарядки может достигать 20 Вт.
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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