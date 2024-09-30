Беспроводное ЗУ Xiaomi Wireless Charging Stand (WPC02ZM) черный

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Беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand

Имеет форм-фактор подставки. Это техническое решение позволит вам с комфортом использовать смартфон или планшет во время зарядки (например – для просмотра видео).

Модель обладает совместимостью с портативными устройствами, обладающими поддержкой технологии Qi. Зарядка без проводов – отличный способ сэкономить как время, так и полезное пространство. Вам нужно будет лишь установить устройство в наиболее удобном для вас месте. Модель предназначена для эксплуатации внутри помещений.