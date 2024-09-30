Беспроводное ЗУ Ferrari Wireless Glossy красный

О товаре

Беспроводное СЗУ Ferrari Wireless Glossy Red

Компактное и ультратонкое беспроводное зарядное устройство Ferrari Wireless Charger выполнено из высококачественного пластика. Покрытие его зарядной площадки предотвращает появление царапин и потёртостей на корпусе ваших гаджетов. А резиновые ножки предотвращают скольжение зарядного устройства, и позволяют добиться максимальной устойчивости аксессуара на любой поверхности. Зарядное устройство Ferrari Wireless Charger обеспечивает быструю и безопасную подзарядку флагманских смартфонов компании Apple (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X), а также других смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки Qi. Просто положите устройство на зарядную площадку Ferrari Wireless Charger и оно сразу же начнет запасаться энергией.

Зарядное устройство подключается к сети с помощью кабеля USB — micro-USB (в комплекте) и обеспечивает выходное напряжение 5 В и силу тока 1 А. Также стоит отметить, что устройство оборудовано защитой от перегрузок и перепадов напряжений, поэтому вы можете не волноваться за свои гаджеты.

Надёжность и комфорт!

Компактное и ультратонкое беспроводное зарядное устройство Ferrari Wireless Charger выполнено из высококачественного пластика. Покрытие его зарядной площадки предотвращает появление царапин и потёртостей на корпусе ваших гаджетов. А резиновые ножки предотвращают скольжение зарядного устройства, и позволяют добиться максимальной устойчивости аксессуара на любой поверхности. Яркий светодиод всегда проинформирует вас о состоянии зарядки. При этом заряжать свои устройства вы можете, не снимая чехла, при условии, что его толщина не превышает 5 мм.