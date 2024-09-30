Беспроводное ЗУ Ferrari Wireless Glossy красный
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Беспроводное СЗУ Ferrari Wireless Glossy Red
Компактное и ультратонкое беспроводное зарядное устройство Ferrari Wireless Charger выполнено из высококачественного пластика. Покрытие его зарядной площадки предотвращает появление царапин и потёртостей на корпусе ваших гаджетов. А резиновые ножки предотвращают скольжение зарядного устройства, и позволяют добиться максимальной устойчивости аксессуара на любой поверхности. Зарядное устройство Ferrari Wireless Charger обеспечивает быструю и безопасную подзарядку флагманских смартфонов компании Apple (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X), а также других смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки Qi. Просто положите устройство на зарядную площадку Ferrari Wireless Charger и оно сразу же начнет запасаться энергией.
Зарядное устройство подключается к сети с помощью кабеля USB — micro-USB (в комплекте) и обеспечивает выходное напряжение 5 В и силу тока 1 А. Также стоит отметить, что устройство оборудовано защитой от перегрузок и перепадов напряжений, поэтому вы можете не волноваться за свои гаджеты.
Надёжность и комфорт!
Компактное и ультратонкое беспроводное зарядное устройство Ferrari Wireless Charger выполнено из высококачественного пластика. Покрытие его зарядной площадки предотвращает появление царапин и потёртостей на корпусе ваших гаджетов. А резиновые ножки предотвращают скольжение зарядного устройства, и позволяют добиться максимальной устойчивости аксессуара на любой поверхности. Яркий светодиод всегда проинформирует вас о состоянии зарядки. При этом заряжать свои устройства вы можете, не снимая чехла, при условии, что его толщина не превышает 5 мм.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB - micro
- Цвет
- красный
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 5
- Особенности
- кабель в комплекте
- Комплектация
- зарядное устройство; кабель; подарочная упаковка
- Напряжение на выходе
- 5 В
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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