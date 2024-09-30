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Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый

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Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
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Код товара: 134181
Производитель: Lyambda
Гарантия: 15 дн.
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ДО 30.09.24

-25%
4 500₽
5 990₽
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Беспроводное зарядное устройство Apple Watch Magnetic Charging Cable 1m (MTOH3/A) для Apple Watch (Белый матерчатый)
4 190₽
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Беспроводное зарядное устройство Apple Watch Magnetic Charging Cable 1m (MTOH3/A) для Apple Watch (Белый матерчатый)
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Беспроводная зарядная станция 3 в 1 MagSafe Crystal Stand QI складная, черный, Deppa
4 300₽
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Беспроводная зарядная станция 3 в 1 MagSafe Crystal Stand QI складная, черный, Deppa
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О товаре

Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG

Поворотная конструкция: Расположите свой смартфон на зарядной площадке так, как Вам удобно, под любым углом, а для просмотра видео поверните зарядную площадку так, чтобы смартфон принял горизонтальное положение. Смотрите любимое видео и заряжайте смартфон.

Силиконовое противоскользящее покрытие зарядной площадки: не переживайте, Ваш смартфон будет крепко закреплен в момент зарядки, благодаря особому покрытию зарядной поверхности. Не важно, из какого материала изготовлен Ваш смартфон или чехол, просто расположите его на зарядном устройстве.

Встроенная акустика: Просматривайте любимые ролики и фильмы, слушайте музыку. Это просто - подключите смартфон по Bluetooth.

Функция "Hands free"- есть встроенный микрофон, общайтесь без проблем. Алюминиевый корпус: корпус зарядного устройства целиком изготовлен из анодированного Алюминия, покрашен в благородный Cерый Металлик.

Встроенная батарея - слушайте музыку автономно, полного заряда хватит до 4 часов.

Характеристики
Вид беспроводного устройства
платформа
Количество разъемов
1
Разъем на блоке питания
USB Type-C
Цвет
серый
Конструкция беспроводного устройства
для 1 телефона
Максимальная сила тока, A
1.1
Особенности
кабель в комплекте, магнитная площадка
Комплектация
адаптер питания, инструкция
Напряжение на выходе
9 В
Дополнительная информация
поворотная конструкция: расположите свой смартфон на зарядной площадке так, как Вам удобно. Встроенная акустика: просматривайте любимые ролики и фильмы, слушайте музыку. Функция "Hands free" - есть встроенный микрофон. Встроенная батарея - слушайте музыку автономно, полного заряда хватит до 4 часов
Быстрая зарядка
есть
Защита от перегрева
есть
Защита от короткого замыкания
есть
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-25%
4 500₽
5 990₽
54
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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