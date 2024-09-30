Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG серый
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Беспроводное ЗУ Lyambda SONUS AM20-SG
Поворотная конструкция: Расположите свой смартфон на зарядной площадке так, как Вам удобно, под любым углом, а для просмотра видео поверните зарядную площадку так, чтобы смартфон принял горизонтальное положение. Смотрите любимое видео и заряжайте смартфон.
Силиконовое противоскользящее покрытие зарядной площадки: не переживайте, Ваш смартфон будет крепко закреплен в момент зарядки, благодаря особому покрытию зарядной поверхности. Не важно, из какого материала изготовлен Ваш смартфон или чехол, просто расположите его на зарядном устройстве.
Встроенная акустика: Просматривайте любимые ролики и фильмы, слушайте музыку. Это просто - подключите смартфон по Bluetooth.
Функция "Hands free"- есть встроенный микрофон, общайтесь без проблем. Алюминиевый корпус: корпус зарядного устройства целиком изготовлен из анодированного Алюминия, покрашен в благородный Cерый Металлик.
Встроенная батарея - слушайте музыку автономно, полного заряда хватит до 4 часов.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- серый
- Конструкция беспроводного устройства
- для 1 телефона
- Максимальная сила тока, A
- 1.1
- Особенности
- кабель в комплекте, магнитная площадка
- Комплектация
- адаптер питания, инструкция
- Напряжение на выходе
- 9 В
- Дополнительная информация
- поворотная конструкция: расположите свой смартфон на зарядной площадке так, как Вам удобно. Встроенная акустика: просматривайте любимые ролики и фильмы, слушайте музыку. Функция "Hands free" - есть встроенный микрофон. Встроенная батарея - слушайте музыку автономно, полного заряда хватит до 4 часов
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
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