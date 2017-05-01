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Беспроводное ЗУ Satechi Trio Wireless Charging Pad серый
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Код товара: 134010
Производитель: Satechi
Гарантия: 15 дн.
6 490₽
77
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Характеристики
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- Цвет
- серый
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Длина кабеля, м
- 1
- Напряжение на выходе
- 15 Вт
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