Беспроводное ЗУ Satechi Type-C PD & QC Wireless Charger серый
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Беспроводное ЗУ Satechi Type-C PD & QC Wireless Charger
- Совместима с iPhone и AirPods Pro
- Быстрая зарядка телефонов Samsung и Android до 10 Вт
- Светодиодный индикатор оповещает об использовании
- Гладкая алюминиевая отделка
Усовершенствованная защита безопасности: Зарядка без опасений, благодаря защите от перегрева и обнаружению посторонних предметов, которые защищают смартфон от скачков температуры и нежелательных металлических предметов.
Интеллектуальный светодиодный индикатор: Оснащен светодиодным индикатором, чтобы вы всегда знали о состоянии зарядки вашего смартфона. Зеленый свет указывает на стандартную зарядку мощностью 5 Вт, а синий – на скорость зарядки 7,5 Вт/10 Вт.
Тип подключения: USB-C.
- Вид беспроводного устройства
- платформа
- Количество разъемов
- 1
- Разъем на блоке питания
- USB Type-C
- Цвет
- серый
- Конструкция беспроводного устройства
- зарядка одного телефона
- Максимальная сила тока, A
- 2
- Особенности
- кабель в комплекте, аккумулятор, светодиодный индикатор
- Комплектация
- Беспроводное зарядное устройство Satechi Type-C PD & QC Wireless Charger. Функции PD и QC, LED индикация. Цвет серый космос.
- Напряжение на выходе
- 10 Вт
- Дополнительная информация
- функции PD и QC, LED индикация
- Быстрая зарядка
- есть
- Защита от перегрева
- есть
- Защита от короткого замыкания
- есть
- Защита от перегрузки
- есть
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