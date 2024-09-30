Беспроводное ЗУ Satechi Type-C PD & QC Wireless Charger серый

О товаре

Беспроводное ЗУ Satechi Type-C PD & QC Wireless Charger

Совместима с iPhone и AirPods Pro

Быстрая зарядка телефонов Samsung и Android до 10 Вт

Светодиодный индикатор оповещает об использовании

Гладкая алюминиевая отделка

Усовершенствованная защита безопасности: Зарядка без опасений, благодаря защите от перегрева и обнаружению посторонних предметов, которые защищают смартфон от скачков температуры и нежелательных металлических предметов.

Интеллектуальный светодиодный индикатор: Оснащен светодиодным индикатором, чтобы вы всегда знали о состоянии зарядки вашего смартфона. Зеленый свет указывает на стандартную зарядку мощностью 5 Вт, а синий – на скорость зарядки 7,5 Вт/10 Вт.

Тип подключения: USB-C.